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Клебо сравнялся с Большуновым по победам на «Тур де Ски»

18:49
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в многодневке «Тур де Ски». Россиянин Александр Большунов занял второе место в общем зачете, отстав от победителя на две минуты и 3,2 секунды.

Клебо выиграл «Тур де Ски» во второй раз в своей карьере. Впервые он победил в сезоне-2018/19. Большунов при этом одержал победу в двух предыдущих сезонах.

С двумя победами Клебо и Большунов делят 2-5-е места по этому показателю вместе с норвежцем Мартином Йонсрудом Сундбю и чехом Лукашем Бауэром. Лидером же за историю соревнований является Дарио Колонья. Швейцарец выигрывал «Тур» четырежды за карьеру.

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Евгений Петров все материалы автора
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