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Вяльбе заявила, что Устюгов еще не принял решения по участию на ЧМ

14:26
Сергей Устюгов. Фото AFP
Сергей Устюгов. Фото AFP
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала «СЭ» информацию о возможном неучастии Сергея Устюгова на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

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Ранее, комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Сергей Устюгов может не выступить на чемпионате мира по лыжам после падения в контрольной гонке.

«Решения никакого еще нет. Сергей еще не выходил на тренировку, она начнется в 12:30 по местному времени. Только после этого он примет решение», — сказала Вяльбе «СЭ».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта (по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью) пройдет в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

23 февраля Елена Вяльбе сообщила, что Устюгов может полностью пропустить чемпионат мира.

(Анастасия Пастернак)

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