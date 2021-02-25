Большунов получил штраф и испытательный срок за инцидент с Мяки

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Александр Большунов получил штраф, а также испытательный срок на пять стартов за инцидент с финном Йони Мяки.

«У него испытательный срок на пять стартов, то есть на весь чемпионат мира. Там есть два пункта, — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ». — Если будет нарушен один из этих пунктов, то автоматически на следующие два «фисовских» старта его не допустят. Это блокировка спортсмена, второе — неспортивное поведение.

Также ему выписали штраф в 2 тысячи франков. Это за работу комиссара, который делал бумагу. Для всех это странно, и для нас тоже. Плюс процедура вынесения данного решения была с огромными недочетами, ошибками. Мы с этим решением не согласились и отправили письмо в FIS и вышестоящие инстанции. Сашу мы проинформировали в связи с тем, что он на самом деле должен быть аккуратнее. Жюри может что угодно придумать под словом «блокировка».

Напомним, 24 января произошел скандал — Большунова на финишной прямой мужской эстафеты подрезал финский лыжник Йони Мяки, после чего россиянин махнул в его сторону палкой и нанес удар.

После финиша Александр врезался в Мяки и уронил соперника. Россиянина дисквалифицировали за неспортивное поведение, а команду лишили бронзы в эстафете.