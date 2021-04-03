Вяльбе: «Я могла ошибиться, говоря о норвежской форме российской лыжницы»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о норвежской форме лыжницы Александры Шимолиной, в которой та якобы вышла на старт марафона на чемпионате России.

Комментируя гонку, Вяльбе выразила неудовольствие работой судей и сказала, что Шимолина не должна была допускаться до старта из-за иностранной экипировки.

— Выглядело все так, что она выступает в норвежской форме, что запрещено правилами. Она говорит, что символики нет? Может быть, я ошиблась. В таком случае к судьям вопросов нет, — сказала президент ФЛГР.

Ранее сообщалось, что Шимолину могут дисквалифицировать. Сама спортсменка заявила, что не считает себя нарушительницей правил.

(Дмитрий Кузнецов)