Вяльбе: «Я могла ошибиться, говоря о норвежской форме российской лыжницы»
10:50
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о норвежской форме лыжницы Александры Шимолиной, в которой та якобы вышла на старт марафона на чемпионате России.
Комментируя гонку, Вяльбе выразила неудовольствие работой судей и сказала, что Шимолина не должна была допускаться до старта из-за иностранной экипировки.
— Выглядело все так, что она выступает в норвежской форме, что запрещено правилами. Она говорит, что символики нет? Может быть, я ошиблась. В таком случае к судьям вопросов нет, — сказала президент ФЛГР.
Ранее сообщалось, что Шимолину могут дисквалифицировать. Сама спортсменка заявила, что не считает себя нарушительницей правил.
(Дмитрий Кузнецов)
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