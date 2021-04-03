Клебо оценил возможность бойкота Норвегией зимних Олимпийских игр в Пекине
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо рассказал о том, что думает по поводу бойкотирования Норвегией зимних Олимпийских игр в Пекине.
«Обсуждение этого будет развиваться по мере приближения Олимпиады, и нам нужно будет занять определенную позицию. Я думаю, нужно сесть и подумать всей командой, подключить тренеров и персонал. В одиночку ничего не сделать, мы должны действовать как команда. Мы обдумаем это в ближайшие месяцы», — приводит слова Клебо NRK.
В феврале сотрудники норвежской спортивной академии в статье Aftenposten подвергли критике правительство страны за отказ бойкотировать Олимпиаду в Пекине.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.nrk.no/sport/klaebo-apner-for-a-gjore-som-fotballgutta_-_-noe-vi-blir-nodt-til-a-ta-stilling-til-1.15442395
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