Клебо оценил возможность бойкота Норвегией зимних Олимпийских игр в Пекине

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо рассказал о том, что думает по поводу бойкотирования Норвегией зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Обсуждение этого будет развиваться по мере приближения Олимпиады, и нам нужно будет занять определенную позицию. Я думаю, нужно сесть и подумать всей командой, подключить тренеров и персонал. В одиночку ничего не сделать, мы должны действовать как команда. Мы обдумаем это в ближайшие месяцы», — приводит слова Клебо NRK.

В феврале сотрудники норвежской спортивной академии в статье Aftenposten подвергли критике правительство страны за отказ бойкотировать Олимпиаду в Пекине.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года.