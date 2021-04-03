Лыжницу обвинили в выходе на гонку чемпионата России в норвежской форме. Она все отрицает

Российская лыжница Александра Шимолина может быть снята с марафона в рамках чемпионата России в Тюмени.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе во время комментария гонки сказала, что Шимолина вышла на старт в норвежской форме и не должна была допускаться до старта. Вяльбе уточнила, что это недоработка судей и после турнира с Шимолиной необходимо провести разъяснительную беседу. Участие в экипировке иностранных государств на чемпионате России запрещено.

Сама Шимолина после финиша пояснила корреспонденту «СЭ», что не считает себя нарушительницей.

— Здесь нет никаких надписей, символики. Просто совпадают цвета. Я в этой форме выступала весь сезон, она стоит 10 тысяч рублей. Ее шьет фирма Bjorn Daehlie, да, она делает ее и для норвежцев, но это масс-маркет, и до этого никаких проблем с ней не было. Теперь задумаюсь, что с ней можно сделать, чтобы больше не было таких казусов. — отметила Шимолина.

(Дмитрий Кузнецов)