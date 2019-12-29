Вяльбе считает, что формат «Тур де Ски» сделали под Клебо

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение, что формат многодневки «Тур де Ски», проходящей в рамках Кубка мира по лыжным гонкам, сделан под норвежца Йоханнеса Клебо.

— Многодневка не должна быть такой, ее сделали чисто под одного спортсмена, и мы все это прекрасно понимаем, — цитируют Вяльбе «РИА Новости». — Все гонки либо масс-старт, либо спринты, понятно, что это на руку главному лидеру Клебо. Не знаю, как бороться с этим. Показывать результат, наверное. Вчера Клебо проявил себя на пять с плюсом: потерялся среди дистанции, но на финише сделал суперрывок и заехал в призы. Тем не менее, когда «Тур де Ски» начинался, это был совсем другой формат. Считаю, что он был достаточно мужественный. Мы не руководители FIS, а простые люди, которые должны принимать это.

Сегодня Клебо стал победителем спринта. Также он лидирует в генеральной классификации.