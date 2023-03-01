Вяльбе объявила, где пройдет следующий чемпионат России по лыжным гонкам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что чемпионат России-2024 пройдет в Малиновке.

— Что касается соревнований, Малиновка у нас выпала в списке городов, проводивших чемпионат России, ковид сыграл свою роль, были переходы от одного хозяина к другому. Следующий чемпионат России пройдет здесь сто процентов. Летний чемпионат России здесь пройдет на 99 процентов.

Чемпионат России-2023 пройдет в Тюмени с 18 по 26 марта.