Вяльбе о победе Непряевой на «Тур де Ски»: «Плакала и радовалась! 11 лет ждала этой победы»

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу Натальи Непряевой в общем зачете многодневки «Тур де Ски».

«Эмоции самые замечательные. Сейчас как выжатый лимон. Плакала и радовалась. Я ждала этой победы 11 лет от женщин. Надеюсь, что Наталье это придаст больше уверенности. Это хороший шаг перед главным стартом сезона», — сказала Вяльбе «СЭ».

Непряева стала первой россиянкой в истории, которой удалось выиграть в общем зачете.

«Тур де Ски» проводится с сезона-2006/07, до сегодняшнего дня лучшим результатом у России среди женщин было второе место. Непряева дважды становилась второй в сезонах-2018/19 и 2019/20, в 2021 году вторую строчку заняла Юлия Ступак.