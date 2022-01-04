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Общий зачет «Тур де Ски»: Непряева выиграла многодневку, Сорина заняла шестое место

14:25
Наталья Непряева. Фото Instagram
Наталья Непряева. Фото Instagram
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Россиянка Наталья Непряева выиграла лыжную многодневку «Тур де Ски».

Спортсменка опередила свою ближайшую преследовательницу Эббу Андерсон из Швеции на 46,7 секунды. Третью строчку заняла норвежка Хейди Венг, проигравшая Непряевой 1 минуту и 7,7 секунды.

В топ-6 по итогам «Тур де Ски» попала еще одна российская лыжница, Татьяна Сорина, которая уступила Непряевой 2 минуты и 24,7 секунды.

«Тур де Ски»

Общий зачет

Женщины

Итоговое положение

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38

2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,7 секунды

3. Хейди Венг (Норвегия) — +1:07,7

4. Криста Пармакоски (Финляндия) — +1:48,6

5. Кертту Нисканен (Финляндия) — +1:52,0

6. Татьяна Сорина (Россия) — +2:24,7

...

25. Анастасия Рыгалина (Россия) — +7:46,8

28. Екатерина Смирнова (Россия) — +8:22,8

33. Лилия Васильева (Россия) — +9:17,8

40. Христина Мацокина (Россия) — +12:27,0

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Иван Торопцев все материалы автора
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