Общий зачет «Тур де Ски»: Непряева выиграла многодневку, Сорина заняла шестое место
Россиянка Наталья Непряева выиграла лыжную многодневку «Тур де Ски».
Спортсменка опередила свою ближайшую преследовательницу Эббу Андерсон из Швеции на 46,7 секунды. Третью строчку заняла норвежка Хейди Венг, проигравшая Непряевой 1 минуту и 7,7 секунды.
В топ-6 по итогам «Тур де Ски» попала еще одна российская лыжница, Татьяна Сорина, которая уступила Непряевой 2 минуты и 24,7 секунды.
«Тур де Ски»
Общий зачет
Женщины
Итоговое положение
1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 46,7 секунды
3. Хейди Венг (Норвегия) — +1:07,7
4. Криста Пармакоски (Финляндия) — +1:48,6
5. Кертту Нисканен (Финляндия) — +1:52,0
6. Татьяна Сорина (Россия) — +2:24,7
...
25. Анастасия Рыгалина (Россия) — +7:46,8
28. Екатерина Смирнова (Россия) — +8:22,8
33. Лилия Васильева (Россия) — +9:17,8
40. Христина Мацокина (Россия) — +12:27,0
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю