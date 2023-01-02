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Вяльбе не верит, что Устюгов умышленно спровоцировал столкновение с Большуновым

Алина Савинова
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что думает о столкновении лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова в гонке на этапе Кубка России.

«Если вы имеете в виду падение спортсменов на лыжне, я уже высказала свое мнение и Сергею, и Саше, и их тренерам. Считаю, что в случившемся виноваты оба. На самом деле никогда не поверю, что Устюгов спровоцировал столкновение умышленно. Теоретически мы сейчас можем с вами рассуждать о том, что именно должен предпринять атлет, если уже дотронулся до лыж соперника и чувствует, что ситуация способна усугубиться, но в гонке ведь все происходит очень быстро. Иногда — мгновенно. Скорость у обоих спортсменов была большой, эту скорость нужно было поддерживать. Саша уже со спуска ехал с Сергеем плечом к плечу, хотя я, честно говоря, так и не поняла, для чего вообще было нужно это делать», — цитирует Вяльбе RT.

Устюгов и Большунов столкнулись в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске. Из-за падения оба лыжника не попали в финал турнира, а Большунов поранил лицо и получил легкое сотрясение мозга.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1093409-vyalbe-ustyugov-stolknovenie-bolshunov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Александр Большунов
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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