Вяльбе назвала причину перехода Бессмертных в группу Крамера

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила переход лыжника Александра Бессмертных в группу Маркуса Крамера. До этого он тренировался под руководством Олега Перевозчикова.

«Саша один из тех спортсменов, кто хорошо все продумывает. У него есть желание и надежда попасть на Олимпийские игры, выступить в своей профильной гонке.

Он все проанализировал, пообщался с Олегом Перевозчиковым и со мной. Он сам принял такое решение, отметив, что у всех, кто переходил к Маркусу, в первый год был взлет результатов. Он решил для себя, что это может помочь ему на следующий год выступить очень достойно», - приводит слова Вяльбе ТАСС.

Бессмертных - серебряный призер Олимпиады-2014 в эстафете и трехкратный серебряный призер чемпионатов мира.

Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.