Вяльбе высказалась о своем выдвижении на выборы в Госдуму: «Я никого не боюсь и борьбы тоже не боюсь»

Президент Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе на итоговой пресс-конференции Федерации лыжных гонок Республики Татарстан рассказала о своих планах на участие в выборах в Госдуму от партии «Единая Россия».

Она примет участие в праймериз на выборы в Госдуму от «Единой России» в Ивановской области, пройдут с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Очередные выборы в Госдуму России состоятся 19 сентября 2021 года.

«Рано о чем-то конкретно говорить, еще даже праймериз не прошли, — сказала Вяльбе. — Но я никого никогда не боюсь, и борьбы я тоже не боюсь. Сейчас могу только в этой борьбе учиться чему-то новому, поэтому думаю, что для меня это будет очень хороший опыт. Если получится выиграть, то почему нет, будем работать. Надежда на хорошую работу. Какие цели для себя ставлю? Во-первых, я отбираюсь от Ивановской области, так что к моему родному Магадану это имеет мало отношения. Конечно же, есть ряд для всех понятных направлений. Это и спорт, и медицина, которая рядом со спортом, точнее с физической культурой.

Должна сейчас появится определенная мода на здоровый образ жизни, и мы ее, к счастью, наблюдаем. Профилактика — это не то, когда ты портишь свое здоровье и не хочешь заболеть. А когда ты вышел в хорошую погоду на улицу, чтобы заняться спортом. Должны быть созданы условия для этого определенные. Сейчас все об этом говорят, много разных предложений. Рано или поздно, надеюсь, планы реализуются".

Отметим, что конкурентом Вяльбе на партийных праймериз будет экс-солистка рок-группы «Тату» Юлия Волкова (Рустам Имамов).