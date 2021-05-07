Вяльбе объяснила, почему решила избираться в совет Международной федерации лыжного спорта
17:04
Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе объяснила решение выдвигаться в совет Международной федерации лыжного спорта.
«Это не мое единоличное решение, так решили мои коллеги. Мы думаем, что для нас это может быть более продуктивная работа», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Выборы пройдут на 52-м конгрессе FIS 4 июня, которые состоятся в онлайн формате. На данный момент Россию в этом совете представляет предприниматель Андрей Бокарев.
На конгрессе также будет избран новый президент FIS.
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