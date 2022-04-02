Вяльбе назвала имя лыжницы, у которой звездная болезнь

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, у какой спортсменки есть признаки звездной болезни.

«Некой звездной болезнью у нас болеет, наверное, только Вероника Степанова. Я ее не вижу даже. У меня периодически возникает желание позвонить ей, сказать, что вместо того, чтобы на телевизоре своим лицом, так сказать, торговать, может, лучше начать тренироваться? Все на чемпионате России бегают, что ты там делаешь, в Москве-то? Не могу понять, ты больна или ты не больна? Если больна, то тогда лечись, фиг ли ты там... А потом как-то сразу не наберу, а то начну орать на нее. А потом думаю — зачем?» — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Также президент ФЛГР сравнила Степанову с Натальей Непряевой.

«Она выбрала это. У меня просто люди спрашивают: «Она что, в депутаты собралась?» Не знаю, что я могу ответить. Да, она девочка способная, но она не Наташа Непряева, это сто процентов. Она из кожи вон лезть не будет, чтобы пахать и тренироваться. Пока ей все легко далось. Посмотрим, я насильно никого тащить не буду. Я, конечно, понимаю, откуда ноги растут. Если они решили таким образом славу снискать, ну пусть», — добавила Вяльбе.

На Олимпиаде-2022 в Пекине 21-летняя Степанова в составе российской сборной стала победительницей эстафетной гонки. Лыжница пропускает чемпионат России в Сыктывкаре по состоянию здоровья.