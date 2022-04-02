Вяльбе: «Это был лучший лыжный сезон за все мои годы работы. Очень твердая пятерка»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила прошедший сезон.

«Можно ли было лучше? И так планка задрана высоко. Как теперь дальше ее держать... Не знаю, не думаю, честно говоря. При этом я реально думаю, что оценка пять за весь сезон. Не пять с плюсом, но пять абсолютно твердая. Сто процентов.

Думаю, если бы Сашка Большунов взял большой Хрустальный глобус, то это было бы пять с плюсом. И межсезонье скомканное, и сезон мы не закончили. Все равно у нас очень достойный, лучший за все мои годы работы сезон. Это, конечно, очень твердая пятерка", — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

На Олимпийских играх в Пекине российская сборная по лыжным гонкам завоевала 11 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. Также россиянка Наталья Непряева стала победительницей общего зачета Кубка мира-2021/22.