Врач предполагает, что Непряева вернется в строй раньше обычного человека

Руководитель центра микрохирургии кисти ЦКБ Святителя Алексия Валентина Калантырская рассказала о состоянии здоровья Натальи Непряевой. Лыжница 29 января на этапе Кубка мира в Фалуне упала и сломала кисть руки.

«Мы не стали затягивать с хирургическим вмешательством до понедельника, понимая, что у спортсменов всегда каждый день на счету, — цитирует RT Калантырскую. — Наташа уже в понедельник собирается возвращаться в расположение команды. Вызвали операционную бригаду, заказали все необходимые конструкции.

Наши общие рекомендации — три недели иммобилизации. То есть все это время пациенту предписывается не снимать фиксирующую лонгету. Но в данном случае после того, как спадет послеоперационный отек и пройдет болевой синдром, а на это уйдет от пяти до семи дней, Наташа сможет начать заниматься общефизической подготовкой и потихоньку нагружать руку.

То есть в строй она должна вернуться гораздо раньше, нежели обычный человек. Анатомия кисти полностью восстановлена, репозиция кости проведена идеально, и мы надеемся, что восстановление пойдет без осложнений".

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 23 февраля по 7 марта.