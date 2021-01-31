Матвеева считает, что Устюгов будет набирать форму от старта к старту

Российская лыжница Наталья Матвеева в беседе с «СЭ» прокомментировала итоги спринта на Кубке мира в шведском Фалуне. Сергей Устюгов занял четвертое место.

«Видно, что Сережа набирает форму. Думаю, он просто в данный момент себя проверял. Иногда он идет, как говорится, на все деньги до конца, чтобы проработаться, прорвать себя, посмотреть, на что он в данный момент способен. Можно было тактически на финише помериться, но Сергей решил именно себя проверить. Он от старта к старту будет сейчас набирать форму. Сами видите, что первая гонка у него не получилась, в эстафете он провалился, но это было понятно: в Лахти очень тяжелая трасса, но надо просто разбегаться. Все впереди, у него прошел только месяц после коронавируса, и видно, что есть прогресс».

Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо.

(Екатерина Звенигородская)