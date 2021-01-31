Вокуев занял третье место на марафоне «Марчалонга»

Россиянин Ермил Вокуев занял третье место в лыжном марафоне «Марчалонга», который прошел в Италии.

Победу одержал швед Эмил Перссон, вторым стал норвежец Тор Асле Гьердален.

70-километровая «Марчалонга» проходит по долинам Валь-ди-Фьемме и Валь-ди-Фасса в Альпах.

Италия

«Марчалонга»

1. Эмиль Перссон (Швеция) — 3:11.09,7

2. Тур-Асле Ердален (Норвегия) — +0,36

3. Ермил Вокуев (Россия) — +2,71...

10. Максим Вылегжанин (Россия) — +31,1...

30. Дмитрий Баграшов (Россия) — +2.31,6...

36. Александр Гребенько (Россия) — +3.08,6...

51. Алексей Двоскин (Россия) — +5.47,0...

63. Евгений Дементьев (Россия) — +9.48,8