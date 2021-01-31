Вокуев занял третье место на марафоне «Марчалонга»
13:49
Россиянин Ермил Вокуев занял третье место в лыжном марафоне «Марчалонга», который прошел в Италии.
Победу одержал швед Эмил Перссон, вторым стал норвежец Тор Асле Гьердален.
70-километровая «Марчалонга» проходит по долинам Валь-ди-Фьемме и Валь-ди-Фасса в Альпах.
Италия
«Марчалонга»
1. Эмиль Перссон (Швеция) — 3:11.09,7
2. Тур-Асле Ердален (Норвегия) — +0,36
3. Ермил Вокуев (Россия) — +2,71...
10. Максим Вылегжанин (Россия) — +31,1...
30. Дмитрий Баграшов (Россия) — +2.31,6...
36. Александр Гребенько (Россия) — +3.08,6...
51. Алексей Двоскин (Россия) — +5.47,0...
63. Евгений Дементьев (Россия) — +9.48,8
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