Большунов упал во время гонки и не сумел пройти квалификацию спринта на этапе Кубка мира

Российский лыжник сборной России Александр Большунов упал во время гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне и не смог выйти в четвертьфинал спринта классическим стиле.

Из-за падения Большунов не прошел квалификацию, проиграв на финише 11,64 секунды.

В субботу, 30 января, россиянин попал в завал, пропустив вреред более 30 соперников и, несмотря на это, выиграл масс-старт на 15 км «классикой» в рамках 8-го этапа Кубка мира.