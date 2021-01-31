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Большунов упал во время гонки и не сумел пройти квалификацию спринта на этапе Кубка мира

13:50
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Российский лыжник сборной России Александр Большунов упал во время гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне и не смог выйти в четвертьфинал спринта классическим стиле.

Из-за падения Большунов не прошел квалификацию, проиграв на финише 11,64 секунды.

В субботу, 30 января, россиянин попал в завал, пропустив вреред более 30 соперников и, несмотря на это, выиграл масс-старт на 15 км «классикой» в рамках 8-го этапа Кубка мира.

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