Тренер Степановой Сорин прокомментировал ее победу в раздельной гонке на «Чемпионских высотах»

Тренер лыжницы Вероники Степановой Егор Сорин объяснил, как ей удалось победить в 10-километровой раздельной гонке на «Чемпионских высотах».

«Вероника написала, что мечта — обыграть Непряеву? Да, она любит лезть на рожон. (смеется) Любит заявить цель сразу. Это накладывает дополнительное давление, но сегодня она с ним справилась.

Мы чересчур поверили в Веронику в декабре, в ее возможности, а она на Терминатор. Какой тогда киногерой? Сложный вопрос. Сара Коннор... Не знаю, надо пересмотреть фильм. А то сейчас скажу, а к ней приклеится. Так что нет», — сказал Сорин.

Также тренер прокомментировал слова спортсменки о том, что журналисты задают «скучные вопросы».

«Насчет ее общения с прессой решает только она сама. Но вопросы у вас нормальные, вроде не скучные», — добавил Сорин.