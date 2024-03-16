Вероника Степанова выиграла спринт на чемпионате России в Малиновке
Лыжница Вероника Степанова стала победительницей спринта на чемпионате России в Малиновке.
Представительница Архангельской области преодолела дистанцию за 3 минуты 46,14 секунды. Второе место заняла Елизавета Пантрина (отставание +1,53 секунды). Третьей стала Татьяна Сорина (+2,45).
Незадолго до финиша Мария Истомина и Евгения Крупицкая угодили в завал, после чего откатились на пятое и шестое места соответственно.
Чемпионат России. Малиновка
Спринт. Женщины
1. Вероника Степанова — 3.46,14
2. Елизавета Пантрина +1,53
3. Татьяна Сорина +2,45
4. Дарья Непряева +2,50
5. Мария Истомина +9,97
6. Евгения Крупицкая +20,78
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