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16 марта, 13:50

Вероника Степанова выиграла спринт на чемпионате России в Малиновке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вероника Степанова (в центре), Елизавета Пантрина (слева) и Татьяна Сорина.
Фото ФЛГР

Лыжница Вероника Степанова стала победительницей спринта на чемпионате России в Малиновке.

Представительница Архангельской области преодолела дистанцию за 3 минуты 46,14 секунды. Второе место заняла Елизавета Пантрина (отставание +1,53 секунды). Третьей стала Татьяна Сорина (+2,45).

Незадолго до финиша Мария Истомина и Евгения Крупицкая угодили в завал, после чего откатились на пятое и шестое места соответственно.

Чемпионат России. Малиновка

Спринт. Женщины

1. Вероника Степанова — 3.46,14

2. Елизавета Пантрина +1,53

3. Татьяна Сорина +2,45

4. Дарья Непряева +2,50

5. Мария Истомина +9,97

6. Евгения Крупицкая +20,78

Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Татьяна Сорина
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