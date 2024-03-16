Вероника Степанова выиграла спринт на чемпионате России в Малиновке

Лыжница Вероника Степанова стала победительницей спринта на чемпионате России в Малиновке.

Представительница Архангельской области преодолела дистанцию за 3 минуты 46,14 секунды. Второе место заняла Елизавета Пантрина (отставание +1,53 секунды). Третьей стала Татьяна Сорина (+2,45).

Незадолго до финиша Мария Истомина и Евгения Крупицкая угодили в завал, после чего откатились на пятое и шестое места соответственно.

Чемпионат России. Малиновка

Спринт. Женщины

1. Вероника Степанова — 3.46,14

2. Елизавета Пантрина +1,53

3. Татьяна Сорина +2,45

4. Дарья Непряева +2,50

5. Мария Истомина +9,97

6. Евгения Крупицкая +20,78