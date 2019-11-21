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В январе 2020 года приступят к съемкам фильма про Вяльбе

17:22
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Российский режиссер Николай Хомерики снимет биографический фильм о 14-кратной чемпионке мира Елене Вяльбе, сообщает РИА Новости.

Съемки фильма под названием «Удар с Востока» должны начаться в январе 2020 года, главные роли исполнят Надежда Костюк, Анна Уколова, Владимир Гостюхин и другие.

Николай Хомерики известен по таким работам, как «Последняя сказка Риты» и «Сердца бумеранг».

Дополнительная информация

https://ria.ru/20191119/1561121927.html

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