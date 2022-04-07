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Сегодня, 12:16

В Госдуме РФ назвали некрасивыми слова норвежца Клебо об отстранении российских спортсменов

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо об отстранении российских спортсменов от соревнований.

Ранее 25-летний пятикратный олимпийский чемпион назвал правильным решение об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«Норвежская команда славилась своими жесткими высказываниями и поступками. Это мы видим на протяжении многих лет. При том в самой команде есть разные мнения. У нас человек имеет право высказывать свое мнение. Мы живем в свободном обществе. Здесь Клебо поступил некрасиво. Был бы он приличным парнем, он бы промолчал. Это было бы тактично», — сказал Свищев «СЭ».

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой федерации.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Дмитрий Свищев
Йоханнес Клебо
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