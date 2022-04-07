Вяльбе рассказала о своем отношении к Клебо и Йохауг

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью президента Федерации лыжных гонок России, главного тренера нашей сборной Елены Вяльбе.

Она вспомнила о соперничестве с грозными норвежцами Йоханессом Клебо и Терезой Йохауг на Олимпиаде-2022.



— Клебо после выигранного спринта как будто начал сдаваться, перестал бороться. Что подумали в тот момент? — вопрос Вяльбе.

— Я вообще не вспоминала о Клебо и о том, какие решения он принимает. За сутки до старта марафона мы узнали, что парень вроде бы отравился. Прошла информация, что Йоханнес пил местную воду, хотя норвежцы никогда этого не делают — возят с собой.

— А наши?

— Местную минеральную пьют. А вот у норвежцев такие порядки. На самом деле не думаю, повторю, о Клебо. Что мне его жалеть-то? Это его жизнь — пусть сам с ней разбирается.

— С Йохауг нашим девчонкам реально было в Китае бороться?

— Кроме Непряевой, с ней бы никто в мире не смог соперничать. К сожалению, Наташа всегда оставалась неуверенной в себе. У нее есть проблемы с тем, что не всегда хочет слышать слова тренера. Но сейчас Непряева должна однозначно занять нишу лидера мирового лыжного спорта.