Устюгов выиграл спринт в Валь Мюстаире

Россиянин Сергей Устюгов показал первый результат в спринте на этапе Кубка мира в Валь Мюстаире. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино, уступивший победителю больше двух секунд. Замкнул тройку Финн Крог из Норвегии. Еще один представитель России Андрей Ларьков выбыл в полуфинале.
Устюгов идет третьим в общем зачете соревнований. Лидирует норвежец Мартин Сундбю, второе место занимает Крог.
Валь Мюстаир (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. УСТЮГОВ (Россия) – 3.00,50
2. Пеллегрино (Италия) – отставание 2,03
3. Крог (Норвегия) – 2,80
4. Сундбю (Норвегия) – 3,52
5. Шанава (Франция) – 10,25
6. Харви (Канада) – 15,93
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1850_32_0/
Долой марионеток-макларенеток
Молодец!
23:32 31 декабря 2016
tabs
Просто на британский флаг!
23:25 31 декабря 2016
rashlim
А тем временем кто-то судорожно царапает его пробирки.
19:16 31 декабря 2016
shpasic
призёров с подиумом!)) безо всякого шлака сегодня в тройке))
19:15 31 декабря 2016
tryam
2 секунды? срочно вызываете Ваду с пробирками!)
19:13 31 декабря 2016
streletc1783
и ОДИН В ПОЛЕ ВОИН!
19:08 31 декабря 2016
Союз Аполлонович
Силен Серега, ох силен! Молодец!!!
18:38 31 декабря 2016