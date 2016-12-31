18:24 31 декабря 2016 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов выиграл спринт в Валь Мюстаире

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Россиянин Сергей Устюгов показал первый результат в спринте на этапе Кубка мира в Валь Мюстаире. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино, уступивший победителю больше двух секунд. Замкнул тройку Финн Крог из Норвегии. Еще один представитель России Андрей Ларьков выбыл в полуфинале.

Устюгов идет третьим в общем зачете соревнований. Лидирует норвежец Мартин Сундбю, второе место занимает Крог.

Валь Мюстаир (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. УСТЮГОВ (Россия) – 3.00,50

2. Пеллегрино (Италия) – отставание 2,03

3. Крог (Норвегия) – 2,80

4. Сундбю (Норвегия) – 3,52

5. Шанава (Франция) – 10,25

6. Харви (Канада) – 15,93

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skiing/worldcup/2016-2017/events/1850_32_0/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Долой марионеток-макларенеток

Молодец!

23:32 31 декабря 2016

tabs

Просто на британский флаг!

23:25 31 декабря 2016

rashlim

А тем временем кто-то судорожно царапает его пробирки.

19:16 31 декабря 2016

shpasic

призёров с подиумом!)) безо всякого шлака сегодня в тройке))

19:15 31 декабря 2016

tryam

2 секунды? срочно вызываете Ваду с пробирками!)

19:13 31 декабря 2016

streletc1783

и ОДИН В ПОЛЕ ВОИН!

19:08 31 декабря 2016

Союз Аполлонович

Силен Серега, ох силен! Молодец!!!

18:38 31 декабря 2016

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