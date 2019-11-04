Устюгов сообщил, что во время «Тур де Ски» у него должен родиться ребенок

Российский лыжник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов сказал, что в период проведения «Тур де Ски» в следующем сезоне у него должен родиться ребенок.

— Грядущее пополнение в семействе — для вас это ответственность?

— Я очень сильно волнуюсь, прям потряхивает. Тем более, что я не смогу быть рядом — примерно в эти сроки проходит «Тур де Ски».

— Нет мысли пожертвовать многодневкой?

— Я уже спрашивал об этом тренеров. Может, лучше поехать домой? Особенно, если к тому моменту уже не буду ни за что бороться. Но тренеры говорят, что лучше побегать, а приехать уже на выписку из роддома. Посмотрим, пока все равно слишком рано судить. Болельщики вот просили пообещать, что на рождение ребенка выиграю медаль... (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Сергея Устюгова — здесь.