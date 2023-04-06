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Сегодня, 15:10

Устюгов рассказал, когда примет решение по вопросу продолжения карьеры лыжника

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов будет готов обсуждать вопрос продолжения карьеры только после окончания сезона.

«Пока я не встретился с начальством, не готов ни о чем говорить. Сезон еще продолжается, решение будут принимать после его окончания. Если продолжу спортивную карьеру, то и дальше буду работать по планам Маркуса Крамера. Если не включат в список сборной и если ее тренеры не захотят со мной работать, то будут в составе региональной команды», — приводит слова Устюгова ТАСС.

Устюгов — олимпийский чемпион в эстафете 4x10 км (2022), двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте) и победитель многодневной гонки Тур де Ски-2016/17.

Источник: https://tass.ru/sport/17463989
Сергей Устюгов
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