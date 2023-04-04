FIS обсудит вопрос допуска российских лыжников на ближайшем заседании совета организации

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) обсудит вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям на ближайшем заседании совета организации.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допускать российских и белорусских атлетов к участию в турнирах в нейтральном статусе. При этом в МОК отметили, что допуск к соревнованиям могут получить лишь спортсмены, не имеющие связи с вооруженными силами и не выражавшие публичную поддержку специальной военной операции (СВО). Также россиянам и белорусам запрещено выступать в командных соревнованиях.

«FIS приняла к сведению рекомендации исполкома МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Рекомендации будут обсуждаться советом FIS на его следующем заседании. До дальнейшего уведомления FIS будет придерживаться выбранного курса», — приводит ТАСС слова представителя FIS.

В организации не уточнили сроков проведения ближайшего заседания. Ранее в FIS планировали, что встреча совета состоится в мае.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года.