Устюгов: «Какой мне биатлон? Могу пустить одну обойму неплохо, потом меня начинает шатать»

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, нет ли у него желания перейти в биатлон.

«Нет, какой биатлон? Надо учиться стрелять и тренажить. Я могу пустить одну обойму неплохо, а потом меня начинает шатать, мышцы устают, глаз начинает дергаться. Очень тяжело, на самом деле», — приводит Metaratings.ru. Слова Устюгова.

В прошлом сезоне из лыжных гонок в биатлон перешла Наталия Шевченко. Спортсменка завоевала дев золотые медали на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске (в спринте и пасьюте).

31-летний Устюгов является олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете, двукратным чемпионом мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), а также победителем многодневной гонки Тур де Ски (2016/2017).