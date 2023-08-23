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Сегодня, 13:38

Устюгов объяснил, почему не следит за новостями о допуске россиян на Кубок мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Я не смотрю и не читаю о том, что касается лыжного и международного спорта. Я все узнаю от вас и ваших коллег. Просто неинтересно. Я стараюсь об этом не думать, потому что от меня ничего не зависит. От того, что мы сейчас это обсуждаем, никому лучше не становится. Все решают совершенно другие люди. Моя задача маленькая. Я спортсмен, мне нужно участвовать в гонках и популяризировать спор», — приводит слова Устюгова Metaratings.ru.

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под своей эгидой. В октябре отстранение было продлено до конца сезона-2022/23. 24 мая этого года организация решила оставить отстранение в силе.

Источник: https://metaratings.ru/news/lyzhnik-ustyugov-obyasnil-pochemu-ne-sledit-za-novostyami-o-dopuske-rossiyan-na-kubok-mira-276734/
Кубок мира
Сергей Устюгов
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