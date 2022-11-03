Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

3 ноября, 10:35

Устюгов не примет участия в первом этапе Кубка России по лыжным гонкам

Читать «СЭ» в Telegram Новости

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит первый этап Кубка России.

«Он не выступит на первом этапе. Далее будем смотреть по состоянию здоровья и рекомендациям доктора», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Первый этап пройдет в поселке Вершины Теи в Хакасии 19-20 ноября. Второй этап состоится там же с 30 ноября по 4 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/16235787
Кубок России
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
1
1
Читайте также
«Локомотив» финиширует в десятке? У Гогниева стальной характер? «Динамо» вернуло футбол Шварца? Интервью Генича
РУСАДА может собирать информацию об интимной жизни спортсменов. Зачем это нужно?
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Путин назвал неизбежным столкновение России с неонацистским режимом Украины
СК изучит видео с наездом танка ВСУ на раненого российского солдата
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунова и Непряеву выдвинули на премию «Гордость России»

Бородавко объяснил, почему Непряева и Большунов не примут участия во втором этапе Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости