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Сегодня, 13:21

Большунова и Непряеву выдвинули на премию «Гордость России»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) выдвинула Александра Большунова и Наталью Непряеву в качестве номинантов национальной премии «Гордость России».

«Федерация лыжных гонок России выдвинула Александра Большунова в качестве номинанта на премию «Гордость России» в категории «спортсмен года», Наталью Непряеву — в категории «спортсменка года», Елену Вяльбе — в категории «тренер года», на номинацию «эпоха спорта» выдвинут Юрий Чарковский», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФЛГР.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Большунов завоевал 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Непряева выиграла 1 золото, а также получила по 1 серебряной и бронзовой медали.

Источник: https://tass.ru/sport/16214517
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Наталья Непряева
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