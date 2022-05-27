Крянин заявил, что никому не будет интересно смотреть на одних норвежцев без россиян

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что пока не готов отвечать на вопрос о календаре сезона-2022/23.

«Пока не готов ответить по поводу корректировки российского календаря. Но если мы говорим о мероприятиях, которые проводятся по правилам чемпионата мира, то нам нужно будет такие же дистанции проводить», — приводит RT слова Крянина.

Он также высказался о календаре Кубка мира сезона-2022/23.

«Я вообще говорю, что если наших спортсменов не будет, то Кубок и чемпионат мира в следующем году будут скучными. Кому интересно смотреть на одних норвежцев, которые занимают весь пьедестал?» — добавил Крянин.