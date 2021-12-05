Шок-победа россиянок в эстафете над Норвегией и Швецией. Такого не было 17 лет!

А финишировала у нас — 20-летняя юниорка!

Кубок мира. Женщины

Эстафета 4 х 5 км

1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) — 54:40.6

2. Швеция (Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Моа Олссон) — отставание 1.1

3. Норвегия (Тириль Венг, Хейди Венг, Тереза Йохауг, Хелена Мария Фоссесхольм) — +1.2

4. США (Хэйли Свирбул, Рози Бреннан, Джессика Диггинс, Джулия Керн) — +22.5

5. Финляндия (Йоханна Матинтало, Анна Кюлленен, Кертту Нисканен, Ясми Йоэнсуу) — +22.5

6. Норвегия (Майкен Касперсен-Фалла, Анне Кьерсти Кальва, Рагниль Хага, Лотта Уднес Венг) — +25.3...

8. Россия (Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина) — +1:56.5

— Мы такого не ожидали, — заливалась в микст-зоне Юлия Ступак. — Да и вы, думаю, тоже.

— Надеялся на троечку, — признался я.

— Вот и мы думали о медали. Но ближе к финишу стало понятно, что Вероника своего не отдаст.

20-летняя Степанова не отдала. В своей первой эстафете за основную сборную она разделала звездных конкуренток из Швеции и Норвегии. Есть сенсационная победа!

Легков был в шоке, когда узнал, сколько лет не было побед в женской эстафете

Чтобы понимать ценность этого первого места, вот вам еще один диалог.

— Саня, когда женская сборная последний раз побеждала в эстафете, — обратилась Ступак к олимпийскому чемпиону Александру Легкову.

Тот не вспомнил.

— В 2004-м, — подсказал я ему. — Куркина, Баранова, Медведева, Чепалова.

— Вот это да, я тогда еще не бегал, — опешил Легков.

— 17 лет — это срок, — согласилась Юля.

Еще какой срок! Просто другая эпоха. В 2004-м только-только появлялись мобильники, самой популярной песней была «Просковья», вышел «Авиатор» с ди Каприо, а Веронике Степановой было три года.

И тут вдруг паззл внезапно сложился. У девушек мало что получалось в личных гонках в Лиллехаммере, однако в команде они были бесподобны.

Ступак выдержала бурю стартового этапа.

Непряева на втором удержалась за Карлссон, лидером Кубка мира. «Не очень понравилось, как сегодня вела себя Фрида, — призналась Наталья. — Она всю дорогу сидела даже не на лыжах, а прямо на пятках. На спусках чувствовала, что она придавливает колодку своими лыжами. Это бесило».

На третьем этапе Сорина не позволила уйти в отрыв самой Йохауг. «Мне не понравилось, как она вчера высказалась — обвинила меня в своем проигрыше, — улыбнулась Татьяна. — Хотелось пробежать именно с ней».

Ну а на четвертом зажгла 20-летняя Степанова.

Хочу финишировать с флагом России

Так получилось, что в субботу мы сидели с ней за столом. За соседним тренеры обсуждали состав на эстафету. Как только они все порешали, попросил Юрия Бородавко огласить список. Дошли до женской команды. «Финишер — Степанова».

Смотрю на Нику — спокойно жует банан. Отреагировала на новость примерно так же, как если бы услышала, что сегодня зима. Вообще никак.

— Неужели не страшно?

— Да ты что? Это же Кубок мира. Тут кайфовать надо!

Кайфанула. И мы вместе с ней. А вот норвежки и шведки — нет.

В миксте улыбчивая и жизнерадостная Степанова была нарасхват. Она покидала микст-зону даже после Йохауг. Благо не стесняется отвечать даже на английском.

— Классно, что такое внимание, — призналась Ника. — Ведь именно благодаря медиа можно делиться со всеми эмоциями, наблюдениями. Ощущаю себя в своей тарелке.

— Что делала в ожидании своего этапа?

— Спокойно разминалась. Не волновалась. Выходила как на обычную дистанционную гонку по юниорам. Накануне мы с тренером перебрали все возможные варианты раскладов — и я была готова к любому.

— Фоссесхольм уводили после финиша под руку. Сама идти не могла.

— Я видела это и переживала за самочувствие Хелены. Увидев ее на пьедестале, обрадовалась. Мы перекинулись парой фраз. Все нормально. Но она отдалась полностью. Просто организм пока не готов к двум протяжкам на 5 км.

— Сегодняшняя победа — за счет чего она стала возможной?

— Результат системы работы нашей федерации. Вот начиная с района, края и заканчивая основной сборной. Можно считать меня выходцем этой системы.

— Теперь соперники будут вас особенно пристально изучать. Все шепчутся: «Да кто такая эта Степанова»?

— Да пускай! Сколько угодно. Мы тоже уже всех изучили как облупленных. Понимаю, что сегодня я была для всех темной лошадкой. Больше не буду? Ну, ничего.

— На финише, когда стало понятно, что выиграете, о чем думали?

— До старта этапа Егор Владимирович сказал: можешь на финишной прямой вспомнить про гимн и флаг России. Я вспомнила! Даже представила в голове, что финиширую с этим флагом. Надеюсь, следующий раз получится.

— Ваша победа — это заявка перед Олимпиадой? — вопрос от норвежского репортера.

— Это репетиция, — улыбнулась Вероника.