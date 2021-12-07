Вероника Степанова: «Цветы получила, призовой сыр вернула»

Лыжница сборной России Вероника Степанова в своем Instagram опубликовала свежую фотографию. Спортсменка выложила снимок с букетом роз, который ей подарили после победы сборной в эстафете на этапе Кубке мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Цветы получила, призовой сыр на его историческую родину вернула, прошлые выходные отправила в накопитель памяти, готовлюсь бежать дальше», — написала Степанова.