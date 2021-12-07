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Вероника Степанова: «Цветы получила, призовой сыр вернула»

Вероника Степанова показала букет роз, который получила после победы в эстафете
10:10
Вероника Степанова. Фото Dailyskier.com
Вероника Степанова. Фото Dailyskier.com
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Лыжница сборной России Вероника Степанова в своем Instagram опубликовала свежую фотографию. Спортсменка выложила снимок с букетом роз, который ей подарили после победы сборной в эстафете на этапе Кубке мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Цветы получила, призовой сыр на его историческую родину вернула, прошлые выходные отправила в накопитель памяти, готовлюсь бежать дальше», — написала Степанова.

В составе сборной России, которая выиграла золото в женской эстафете, выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Степанова. Последняя впервые участвовала в подобной гонке на этапе Кубка мира.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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