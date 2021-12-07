Вероника Степанова: «Цветы получила, призовой сыр вернула»
Вероника Степанова показала букет роз, который получила после победы в эстафете
10:10
Лыжница сборной России Вероника Степанова в своем Instagram опубликовала свежую фотографию. Спортсменка выложила снимок с букетом роз, который ей подарили после победы сборной в эстафете на этапе Кубке мира в Лиллехаммере (Норвегия).
«Цветы получила, призовой сыр на его историческую родину вернула, прошлые выходные отправила в накопитель памяти, готовлюсь бежать дальше», — написала Степанова.
В составе сборной России, которая выиграла золото в женской эстафете, выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Степанова. Последняя впервые участвовала в подобной гонке на этапе Кубка мира.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю