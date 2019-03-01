Тренер сборной Австрии покинет команду из-за допингового скандала

Тренер сборной Австрии по лыжным гонкам Тронн Нистад заявил, что покинет команду после окончания чемпионата мира. Норвежский специалист был удивлен допинговым скандалом, который разразился во время турнира в Зефельде. Среди нарушителей оказались два австрийских лыжника Макс Хауке и Доминик Бальдауф, которые применяли кровяной допинг.

– Я увидел достаточно доказательств, – цитирует VG Нистада. – Моя карьера в лыжах в Австрии закончена. Когда закончится чемпионат мира, я уеду домой в Рамзау. Два лыжника сделали нечто совершенно незаконное. Когда люди шутят с такими вещами, пропадает всякое желание работать в Австрии. Это решение было несложным.

Когда я увидел видео, как Хауке принимает допинг, мне стало плохо. Это был шок. Одно дело слышать о допинге, а другое – видеть такое. Меня это очень расстроило.