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Сегодня, 10:32

Вяльбе намерена переизбираться на пост главы Федерации лыжных гонок России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе будет переизбираться на новый срок.

«Конференция пройдет 18 мая, — цитирует Вяльбе ТАСС. — Буду избираться на новый срок, работы — непочатый край. Хотелось бы, чтобы и женщины были примерно с такой же скамейкой запасных, как и мужики. Сейчас есть хорошие молодые девчонки, есть с кем работать.

Буду продолжать заниматься развитием лыжных гонок — ездить по регионам, просить, чтобы нам помогали. Главное — не ломать то хорошее, что было сделано".

Вяльбе возглавляет федерацию лыжных гонок с 2010 года, она идет на четвертый срок.

Источник: https://tass.ru/sport/14200349
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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