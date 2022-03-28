Вяльбе намерена переизбираться на пост главы Федерации лыжных гонок России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе будет переизбираться на новый срок.

«Конференция пройдет 18 мая, — цитирует Вяльбе ТАСС. — Буду избираться на новый срок, работы — непочатый край. Хотелось бы, чтобы и женщины были примерно с такой же скамейкой запасных, как и мужики. Сейчас есть хорошие молодые девчонки, есть с кем работать.

Буду продолжать заниматься развитием лыжных гонок — ездить по регионам, просить, чтобы нам помогали. Главное — не ломать то хорошее, что было сделано".

Вяльбе возглавляет федерацию лыжных гонок с 2010 года, она идет на четвертый срок.