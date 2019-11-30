Тереза Йохауг: «Лыжи работали просто великолепно»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала свою победу в гонке на 10 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

— Я счастлива. Рада, что приехала в Руку и завоевала первое место, — сказала Йохауг в эфире телеканала Eurosport 1. — Лыжи работали просто великолепно. Счастлива, что снова вернулась на вершину подиума. Завтра тоже будет непросто. Мне нравится эта трасса. Здесь есть подъемы и спуски, можно проявить себя по максимуму.

Второе место заняла финка Криста Пармакоски. Третьей стала россиянка Наталья Непряева.