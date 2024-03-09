Технический делегат ФЛГР: «Одна из пострадавших в завале лыжниц остается в больнице»

Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов поделился мнением о массовом завале на Спартакиаде.

«Все пострадавшие лыжницы вчера уже были в гостинице. Одна в больнице под наблюдением. По количеству пострадавших официальную информацию не прислали», — приводит слова Беломестнова ТАСС.

Массовый завал произошел в Сочи 8 марта во время лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады. Большое количество спортсменок упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не закончили 14 лыжниц.