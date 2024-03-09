Мокшанова: «Состояние трассы было отвратительным, видимость на нуле, но судьи все равно решили не отменять гонку»

Участница лыжного масс-старта на Спартакиаде учащихся Камилла Мокшанова прокомментировала о массовый завал на Спартакиаде.

«В результате этой гонки у меня ушиб левого локтя и растяжение связок. Честно, состояние трассы было отвратительным, видимость на нуле, но судьи все равно решили не отменять эту гонку. Туман поднялся с самого утра, и видимости на трассе к старту вообще не было! Вяльбе сказала, что мы лыжницы очень низкого уровня? Вообще не хочу это комментировать!» — цитирует Sport24 Мокшанову.

Массовый завал произошел в Сочи во время лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней спартакиады. Большое количество спортсменок упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не закончили 14 лыжниц.

Президент ФЛГР Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» раскритиковала лыжниц после массового завала, посетовав на их низкий спортивный уровень.

Ранее стало известно, что количество пострадавших лыжниц увеличилось до 18.