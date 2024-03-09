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9 марта, 13:08

Состояние трассы в Сочи при происшествии с лыжницами ухудшилось из-за работы спецтехники

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В экстренных службах Кубани заявили, что состояние трассы в Сочи, на которой произошел массовый завал во время Спартакиады, оказалось ухудшено после работы специальной техники.

«Ситуация осложнилась метелью и тем, что по месту прошел ратрак, после которого трасса покрылась крошкой, из-за этого поверхность стала кашеобразной», — сообщили в экстренных службах Кубани ТАСС.

Массовый завал произошел в Сочи во время лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады. Большое количество спортсменок упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не завершили 14 лыжниц.

Спортсменки преодолевают опасный спуск в&nbsp;тяжелых погодных условиях. Юные лыжницы получили переломы после жестокого завала на Спартакиаде. Кто виноват?

Источник: ТАСС
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