Нисканен обратился к Клебо, который заразился коронавирусом

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йиво Нисканен обратился к норвежцу Йоханнесу Клебо, который сообщил об окончании сезона.

«Оставайся сильным!» — написал Нисканен в комментариях к посту Клебо в Instagram.

Ранее стало известно, что норвежские лыжники не выступят на этапах Кубка мира в Драммене и Холменколлене из-за коронавируса. Положительный тест сдали Ховар Сулос Теугбель, Эрик Вальнес, Пол Голберг, Синдре Бьернестад Скар и Йоханнес Клебо.