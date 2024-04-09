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Сегодня, 18:00

Лыжница Суркова — о гонке в гору в Кировске: «По сравнению с «Тур де ски» гора дается намного сложнее»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Анна Суркова (Нечаевская — дев.) в интервью «СЭ» поделилась своими впечатлениями от выступления в гонке в гору в рамках финала Кубка России в Кировске.

«Я была до этого на «Тур де Ски», у нас много кто из девочек там выступал. Правда, по сравнению с «Тур де Ски» эта гора намного сложнее дается, это общее мнение. Тут перепад высот 44 процента, а на «Тур де Ски» — около 30. Реально очень сложная выдалась гонка.

Не готовилась специально, с подготовкой в принципе были сложности. Так получилось, что у меня практически весь сезон вышел очень рваный. В конце декабря как минимум в коньковых гонках я хорошо себя чувствовала, здоровье позволяло. Но когда приехала домой, заболела. Мы полтора месяца с ребенком мучились пневмонией. Болезнь на болезнь, не могла в себя прийти и только в конце сезона начала потихоньку разгоняться, когда, по сути, и гонки заканчиваются... И вот завершающий старт сезона одним из лучших для меня вышел. Здорово закрывать сезон на хорошей ноте», сказала Суркова.

 
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32-летняя лыжница заняла четвертое место в масс-старте в гору свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске. Гонка прошла 7 апреля. Победительницей соревнований стала Алина Пеклецова. Второй финишировала Вероника Степанова, а третьей — Анастасия Кулешова.

Анна Нечаевская
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