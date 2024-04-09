Лыжница Суркова — о времени с сыном: «Постоянно прокручиваешь в голове, что ребенок растет без меня»

Призер Олимпиады-2018 Анна Суркова (Нечаевская — дев.) в интервью «СЭ» рассказала о том, как ей удается сочетать материнство и профессиональный спорт.

«Большое спасибо родителям, бабушкам и дедушкам, которые помогают мне с ребенком. Сидят с сыном. Если бы не они, я бы никуда не ездила и не выступала. А раз такая помощь, то почему бы и нет? Вместе с тем чувствуется ответственность, хочется показывать результаты, радовать семью и близких.

Упускаю ли что-то в плане материнства? Это щепетильный для меня момент. Когда уезжаю из дома, первая неделя для меня всегда очень тяжелая. Нужно втягиваться заново в режим, постоянно еще прокручиваешь в голове, что ребенок где-то там растет без меня. Я многое не вижу из того, как он меняется... Но жизнь такова, спорт требует жертв. Но спорт не вечен. Надеюсь, что, когда Арсений вырастет, он поймет свою маму», — сказала Суркова.

32-летняя спортсменка родила сына в 2022 году.