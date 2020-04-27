Стина Нильссон: «Не хочу слышать, что сказала Вяльбе»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон прокомментировала мнение главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе по поводу ее перехода в биатлон. Вяльбе отметила, что у шведки капризный характер.

— Не хочу слышать, что она сказала, — цитирует Нильссон Aftenposten. — Также решила не говорить о лыжных гонках в Швеции. Хочу смотреть в будущее и сосредоточиться на том, что мне нужно сделать, чтобы стать хорошей биатлонисткой.

Это займет время. Время — единственное, что у меня есть. Я буду держаться, пока что-то другое не увлечет меня больше.

Последний сезон Нильссон завершила досрочно из-за перелома ребра. За свою карьеру шведка выиграла пять олимпийских медалей, включая золотую в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане.