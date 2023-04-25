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Сегодня, 16:21

Степанова, Шестеркин и Усман Нурмагомедов вошли в лонг-лист «30 до 30» от Forbes

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вероника Степанова.
Фото Global Look Press
Рейтинг «30 до 30» от Forbes.
Фото Forbes.ru
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Forbes составил список номинантов ежегодного рейтинга «30 до 30».

Из спортсменов в него вошли лыжница Вероника Степанова (22 года), боец MMA Усман Нурмагомедов (24), хоккеисты Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс», 27) и Александр Никишин (СКА, 21), фигуристка Софья Акатьева (15), теннисистка Вероника Кудерметова (25) и создатель «Амкала» Герман Попков (29).

Кроме того, в него попали киберспортсмены Антон «dyrachyo» Шкредов (Dota 2, 21), Егор «Nightfall» Григоренко (Dota 2, 20) и Сергей «Ax1le» Рыхторов (CS:GO, 20).

Рейтинг ежегодно составляется с 2020 года. В него входят россияне, которые до 30 лет получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или глобальном уровне.

Рейтинг «30 до 30» от Forbes.
Forbes.ru
Источник: https://30-under-30.forbes.ru/#sport-i-kibersport
Игорь Шестеркин
Вероника Кудерметова
Вероника Степанова
Софья Акатьева
Усман Нурмагомедов
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