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Сегодня, 14:15

Бородавко сообщил, что согласовал со Ступак ее переход в его группу

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юлия Ступак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что согласовал с лыжницей Юлией Ступак ее переход в его группу.

«Мы пообщались с Юлией, теперь она будет тренироваться у меня», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Ранее 27-летняя лыжница тренировалась под руководством немецкого тренера Маркуса Крамера.

Юлия Ступак — олимпийская чемпионка в эстафете, трехкратная призерка Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Источник: https://tass.ru/sport/14377129
Сборная России по лыжным гонкам
Маркус Крамер
Юлия Ступак (Белорукова)
Юрий Бородавко
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