Бородавко сообщил, что согласовал со Ступак ее переход в его группу
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что согласовал с лыжницей Юлией Ступак ее переход в его группу.
«Мы пообщались с Юлией, теперь она будет тренироваться у меня», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Ранее 27-летняя лыжница тренировалась под руководством немецкого тренера Маркуса Крамера.
Юлия Ступак — олимпийская чемпионка в эстафете, трехкратная призерка Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Источник: https://tass.ru/sport/14377129
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