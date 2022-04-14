Бородавко сообщил, что согласовал со Ступак ее переход в его группу

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что согласовал с лыжницей Юлией Ступак ее переход в его группу.

«Мы пообщались с Юлией, теперь она будет тренироваться у меня», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Ранее 27-летняя лыжница тренировалась под руководством немецкого тренера Маркуса Крамера.

Юлия Ступак — олимпийская чемпионка в эстафете, трехкратная призерка Олимпийских игр и чемпионатов мира.