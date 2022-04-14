Юрий Бородавко рассказал о планах подготовки российских лыжников к следующему сезону

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что его группа начнет предсезонные сборы в Крыму.

«Мы с группой планируем начать сборы в Крыму, потом два сбора в Архангельской области и в августе в Приэльбрусье. Планируем провести там сбор, в случае если нас не пустят за рубеж», — цитирует Бородавко ТАСС.

Сегодня, 14 апреля, в Мурманской области прошли всероссийские соревнования «Хибинская весна». Победителем в женской гонке с общего старта на 10 км свободным стилем стала Екатерина Смирнова, а у мужчин в забеге на 15 км выиграл Александр Большунов.