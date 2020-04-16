Стал известен список кандидатов в сборную России по лыжным гонкам на следующий сезон

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) огласила список кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21. Он был утвержден в ходе конференц-связи заседания президиума федерации.

Как сообщается на официальном сайте ФЛГР, под руководством тренера Юрия Бородавко будет работать обладатель большого Хрустального глобуса прошлого сезона Александр Большунов, а также Андрей Собакарев, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталия Мекрюкова и Наталья Непряева. У Маркуса Крамера будут тренироваться Евгений Белов, Иван Кириллов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Майя Якунина и Анастасия Кулешова (Седова) и Юлия Ступак (Белорукова).

У Олега Перевозчикова будут заниматься Сергей Ардашев, Александр Бессмертных, Кирилл Киливнюк, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Антон Тимашов, Иван Якимушкин. У Егора Сорина — Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Андрей Кузнецов, Илья Порошкин, Денис Филимонов, Анна Грухвина, Нина Дуботолкина, Кристина Кускова, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина (Алешина), Анастасия Фалеева.